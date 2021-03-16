Курс золота: Стоимость слитков растет, несмотря на рост доллара

Спотовая цена золота поднялась на 0,1% до 1 733,07 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 0,2% до 1 732,15 доллара за унцию.

Американский доллар сохранил динамику роста, а доходность государственных долговых бумаг США выросла, поскольку фондовые игроки ожидают заседания главного финансового регулятора США, чтобы понять позицию ФРС по вопросу о росте доходности государственных долговых бумаг.

Прогнозируется, что Центробанк США сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако инвесторы намерены тщательно проанализировать любые изменения в сопроводительном заявлении.

Некоторые трейдеры надеются, что финансовый регулятор рассмотрит недавний всплеск доходности облигаций, который привел к значительной волатильности на американских фондовых площадках на последних сессиях.

Банк Англии проведет свое заседание по процентным ставкам в четверг, а Банк Японии завершит двухдневное собрание в пятницу.

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