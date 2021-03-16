Курс нефти: Стоимость Brent обвалилась

Опасения инвесторов по поводу роста запасов в Соединенных Штатах увеличили риски снижения мирового спроса.

Нефть эталонного сорта Brent обвалилась на 1,6% до 67,79 долл/барр. Фьючерсы на сырую нефть WTI в США рухнули на 1,7% до 64,31 долл/барр.

Многие государства Евросоюза приостановили вакцинацию иммунизационным препаратом компании AstraZeneca из-за опасений по поводу возникновения тромбов, хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что установленной связи с вакциной нет.

Третья волна пандемии коронавируса в настоящее время набирает обороты на большей части Европы.

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи указал на Европу как на предупреждение американцам, что досрочное прекращение карантинных мер может поставить США на аналогичный курс.

Запасы нефти в Соединенных Штатах растут из-за остановки многих нефтеперерабатывающих предприятий в прошлом месяце из-за сильных морозов.

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