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Фондовый рынок
Рынок акций: Фондовый рынок Европы растет на позитивных новостях
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Рынок акций: Фондовый рынок Европы растет на позитивных новостях

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,4%
Во вторник европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в плюсе, поскольку инвесторы положительно восприняли множество новостей о доходах и ожидают заседания Федеральной резервной системы, чтобы оценить экономические прогнозы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 424,89, немецкий DAX и британский FTSE прибавили 0,5%, а французский индекс CAC 40 закрыл торги небольшим ростом.

Акции Zalando выросли на 4,2% на фоне того, что интернет-магазин модной одежды повысил свои прогнозы роста после хороших результатов в 2020 году.

Бумаги автопроизводителя Volkswagen AG подскочили на 5,5%. Компания выразила уверенность в том, что сокращение расходов поможет ей повысить рентабельность в ближайшие годы.

Ценные бумаги Wacker Chemie подешевели на 6,2% после прогнозов компании средне-процентных продаж в 2021 году.

Финансовые активы компании Nokia прибавили 0,5% на фоне объявления о планах сократить от 5000 до 10 000 рабочих мест в течение двух лет.

Акции Antofagasta потеряли 1%, несмотря на 6-процентный рост чистой прибыли в 2020 году.

Ценные бумаги сети пекарен Greggs подорожали на 4,8% после роста целевого показателя в Великобритании до 3 000 магазинов.

Финансовые активы группы Ferguson прибавили 1,6% после увеличения дивидендов и объявления о выкупе акций.

Акции Natwest Group обвалились на 1,7% на фоне того, что Управление финансового надзора начало уголовное дело против компании за якобы несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.

Ценные бумаги AstraZeneca выросли на 3,4%. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения рекомендовал странам продолжать использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на опасения по поводу образования тромбов у некоторых людей, которые ее получили.



Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно ростом

вторник 16.03.2021 | 12:28
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