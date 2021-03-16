Форекс: Grand Capital рассказывает о торговле валютными парами

Что такое валютная пара

Валютная пара — это отношение цен двух валют. Термин часто используется, когда речь идёт о торговле на валютном рынке Форекс, где при покупке одной валюты трейдер всегда продает другую. Первая валюта в паре называется базовой, а вторая — валютой котировки.

Где торговать валютными парами?

На уже упомянутом ранее международном валютном рынке Форекс. Уникальность этой площадки состоит в её децентрализованности. На формирование котировок здесь влияют сами трейдеры. Форекс это своеобразный обменный пункт, где валютные пары приобретаются и выставляются на продажу за счёт друг друга.

Как торговать на форексе валютными парами?

Система довольно простая. Например, что такое пара евро/доллар со значением 1.2040? У вас есть 100 евро и вы хотите понять, сколько долларов США вы сможете купить на эти деньги. Необходимо 100 умножить на 1.2040. Получается 120.4. Именно столько долларов США вы сможете купить на 100 евро по данному курсу.

Что влияет на курсы валют

В первую очередь на курсы валют влияют макроэкономические данные. Форекс-трейдер всегда должен отслеживать международные экономические новости и актуальную статистику: изменения на политической арене, итоги заседаний центробанков, свежие данные по безработице, уровень инфляции и т.д. Также значительные колебания котировок могут быть вызваны степенью вовлечённости центрального банка страны в местную экономику для обеспечения контроля над денежной массой и общими рыночными настроениями. Без фундаментального анализа и постоянного мониторинга этих данных ваши шансы на успешные сделки стремятся к нулю. Для удобства трейдеров существуют специальные макроэкономические календари, с помощью которых становится намного легче ориентироваться в большом потоке информации. В них собраны самые значимые события, способные серьёзно повлиять на значения котировок.

Второй незаменимый помощник форекс-трейдера — технический анализ. Технический анализ основывается на анализе графика цены торгуемой валютной пары. Принципы работы тут те же, что и при торговле на фондовом рынке. Волновой анализ, индикаторы и графические паттерны должны стать вашими лучшими друзьями и наставниками в принятии решений.

Для наилучшего результата советуем применять как фундаментальный анализ важных экономических событий, так и технический анализ графиков.

Особенности торговли валютными парами

Все операции на разнице курсов относятся к маржинальному типу. Это значит, что каждая сделка осуществляется только при условии последующей обратной операции. Если вы покупаете актив, в будущем вы должны его продать. Валюта не переходит в вашу личную собственность и вы не имеете права ей распоряжаться. В распоряжении трейдера находится только разница цен между покупкой и продажей актива.

Ещё одна важная особенность торговли валютными парами — это время проведения операций. Оно чаще всего зависит от графика работы крупных финансовых центров. День на рынке форекс поделён на разные сессии. Опытные трейдеры знают, что стоит открывать и закрывать сделки в американскую и европейскую сессии, в азиатскую сессию это делать будет менее выгодно, а тихоокеанская прибыли почти не принесёт. Во главе азиатской сессии: Токио, Гонконг, Сингапур. Самый удачный промежуток времени для торговли валютными парами в этой сессии с 2–3 ч утра до 11–12 ч дня по московскому времени. Европейская сессия включает в себя Франкфурт, Цюрих, Париж, Лондон. Для нее удачным будет время с 10–11 ч утра до 19–20 ч вечера. И, наконец, максимально прибыльная американская сессия — время с 16–17 ч до 1–2 ч ночи. Некоторые трейдеры также ориентируются и на лучшие дни для торгов валютой. Ими считаются вторник и среда.

При выборе валютных пар как инструмента торговли стоит также учитывать, что они зачастую обладают большей волатильностью по сравнению с акциями.

Как выбрать валютную пару

Самая востребованная валюта на рынке — американский доллар (USD). Она участвует в большинстве операций и именно по отношению к ней оценивают другие валюты. Отношение валюты любой страны к доллару США — это прямая котировка. А отношение доллара к валютам других государств — обратная. Комбинации, в которых американский доллар не участвует, называются кросс-курсами.

Самой популярной парой для торговли является EUR/USD. На её долю приходится около 70% всех совершаемых сделок. Многие трейдеры годами торгуют только ей и имеют значительную прибыль. Почему же EURUSD — самая популярная валютная пара? Потому что обе валюты в этой комбинации востребованы по всему миру, ими активно торгуют, объёмы валют велики а спреды минимальны, текущий курс доступен круглосуточно.

Также большим спросом (около 85%) пользуются комбинации йены (JPY), британского фунта (GBP), швейцарского франка (CHF), евро (EUR), канадского (CAD) и австралийского доллара (AUD). Именно эти пары являются для форекса основными, и именно ими выгоднее и безопаснее всего торговать. Также ввиду большой популярности они обладают наибольшей ликвидностью и минимальным спредом.

Помимо основных пар существуют также так называемые экзотические пары — комбинации редких местных валют. Они обладают особой волатильностью и непредсказуемостью. Операции с такими активами могут приносить серьезную прибыль, но риски, как правило, слишком высоки.

Волатильность — это диапазон изменений котировки в определенный (чаще всего дневной) период. Некоторые валютные пары являются высоковолатильными, например, GBP/JPY и GBP/USD. Торговать ими весьма рискованно и делать это стоит только профессиональным трейдерам, имеющим специальную торговую стратегию, рассчитанную на сильные колебания цены. Чуть менее волатильными являются пары EUR/AUD, EUR/CAD. Дальше идут EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY. Именно этими парами и торгуют большинство трейдеров, благодаря отсутствию в их котировках резких движений. Самыми спокойными валютными парами являются EUR/GBP, EUR/CHF. По ним колебания котировок в 3–5 раз ниже, чем по основным парам.

Итак, торговать или не торговать, вот в чём вопрос. Ответ за вами. В этой статье Grand Capital рассказала обо всех основных особенностях торговли валютными парами на рынке форекс. В следующих статьях из этой серии вы узнаете о других популярных торговых инструментах и сможете окончательно определиться с выбором.

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