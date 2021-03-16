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Фондовый рынок: Азиатские акции закрыли торги ростом
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Фондовый рынок: Азиатские акции закрыли торги ростом

Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне падения доходности казначейских облигаций
Во вторник азиатские фондовые индексы завершили торги ростом котировок, так как инвесторы продолжали скупать акции с циклической ценой на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики.

Китайский рынок акций вырос, однако потенциал роста был ограничен сохраняющимися опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

Фондовый индикатор Shanghai Composite поднялся на 0,78%, до 3446,73 пункта, а Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,67% до 29 027,69.

Японский рынок ценных бумаг завершил торги ростом, поскольку перспективы восстановления мировой экономики за счет стимулов стали более выраженными. Ключевой индекс Nikkei вырос на 0,52% до 29 921,09, а более широкий индекс Topix поднялся на 0,65% достигнув 1981,50 пункта, самого высокого уровня закрытия с 14 мая 1991 года.

Акции компании Heavyweight SoftBank Group прибавили 2,4%, в то время как бумаги Tokyo Electron выросли на 1,5%, а Advantest — на 3,4%. Ценные бумаги компаний, связанных с путешествиями, выросли: Japan Airlines и ANA Holdings поднялись на 3,9% и 2,4% соответственно.

Австралийский рынок акций вырос на фоне подорожания бумаг золотодобывающих и технологических компаний. Контрольный индекс S & P / ASX 200 подскочил на 0,80% до 6 827,10, поскольку протокол заседания РБА по политике в марте укрепил мнение о том, что повышения ставок не будет. Более широкий индекс All Ordinaries прибавил 0,85% и поднялся до уровня 7 079 пунктов.

Акции технологических компаний Afterpay, Appen и Xero выросли на 3-4%. Увеличение стоимости слитков привело к росту золотодобывающих компаний, при этом бумаги Evolution Mining выросли на 2,5%. 

Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне падения доходности казначейских облигаций. Индекс Kospi прибавил 0,70% до 3067,17. Акции производителя микросхем SK Hynix подорожали на 2,9%, а финансовые активы химической компании LG Chem упали на 7,8%.

Рынок акций Новой Зеландии закрыл торги в плюсе после того, как основные фондовые индексы США достигли рекордных максимумов закрытия. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 0,77% до 12 689,05. Акции компании розничной сети Briscoe поднялись на 5,6% после рекордной годовой прибыли.



Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Азии снижаются, Китая — растут

вторник 16.03.2021 | 11:15
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