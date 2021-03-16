Фондовый рынок: Азиатские акции закрыли торги ростом

Китайский рынок акций вырос, однако потенциал роста был ограничен сохраняющимися опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

Фондовый индикатор Shanghai Composite поднялся на 0,78%, до 3446,73 пункта, а Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,67% до 29 027,69.

Японский рынок ценных бумаг завершил торги ростом, поскольку перспективы восстановления мировой экономики за счет стимулов стали более выраженными. Ключевой индекс Nikkei вырос на 0,52% до 29 921,09, а более широкий индекс Topix поднялся на 0,65% достигнув 1981,50 пункта, самого высокого уровня закрытия с 14 мая 1991 года.

Акции компании Heavyweight SoftBank Group прибавили 2,4%, в то время как бумаги Tokyo Electron выросли на 1,5%, а Advantest — на 3,4%. Ценные бумаги компаний, связанных с путешествиями, выросли: Japan Airlines и ANA Holdings поднялись на 3,9% и 2,4% соответственно.

Австралийский рынок акций вырос на фоне подорожания бумаг золотодобывающих и технологических компаний. Контрольный индекс S & P / ASX 200 подскочил на 0,80% до 6 827,10, поскольку протокол заседания РБА по политике в марте укрепил мнение о том, что повышения ставок не будет. Более широкий индекс All Ordinaries прибавил 0,85% и поднялся до уровня 7 079 пунктов.

Акции технологических компаний Afterpay, Appen и Xero выросли на 3-4%. Увеличение стоимости слитков привело к росту золотодобывающих компаний, при этом бумаги Evolution Mining выросли на 2,5%.

Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне падения доходности казначейских облигаций. Индекс Kospi прибавил 0,70% до 3067,17. Акции производителя микросхем SK Hynix подорожали на 2,9%, а финансовые активы химической компании LG Chem упали на 7,8%.

Рынок акций Новой Зеландии закрыл торги в плюсе после того, как основные фондовые индексы США достигли рекордных максимумов закрытия. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 0,77% до 12 689,05. Акции компании розничной сети Briscoe поднялись на 5,6% после рекордной годовой прибыли.

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