Форекс: В IV квартале экономика Саудовской Аравии снизилась

По официальным статистическим данным, нефтяной сектор сократился на 8,5%, а ненефтяной снизился на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом оба сектора выросли с учетом сезонных колебаний на 2,6% и 2,4% соответственно по сравнению с III кварталом на фоне увеличения объема международной.

"Статистика указывают на дальнейшее восстановление ненефтяной активности по мере снижения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии Cоvid-19, и открытия экономики", — заявила Моника Малик, ведущий экономист Коммерческого банка Абу-Даби.

Согласно ее заявления, инвестиционная программа Саудовской Аравии станет ключевым фактором будущего роста экономики, имея в виду огромные инфраструктурные проекты, поддерживаемые его суверенным фондом благосостояния, Государственным инвестиционным фондом.

С. Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, и другие члены ОПЕК+ снижают добычу, чтобы поддержать стоимость "черного золота" с января 2017 года.

Ведущие рейтинговые агентства снизили свои прогнозы роста экономики для Саудовской Аравии после того, как ОПЕК и ее союзники согласились продлить большинство сокращений нефти до апреля.

В квартальном выражении импорт товаров и услуг увеличился на 21,2% после сокращения на 7,9% в III квартале, тогда как экспорт вырос на 3,7% после сокращения на 6,5%.

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