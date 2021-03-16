МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: В IV квартале экономика Саудовской Аравии снизилась
logo

Форекс: В IV квартале экономика Саудовской Аравии снизилась

По официальным статистическим данным, нефтяной сектор сократился на 8,5%
​В четвертом квартале экономика Саудовской Аравии снизилась на 3,9% в годовом выражении, но выросла на 2,5% по сравнению с третьим кварталом, согласно данным Главного статистического управления страны.

По официальным статистическим данным, нефтяной сектор сократился на 8,5%, а ненефтяной снизился на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом оба сектора выросли с учетом сезонных колебаний на 2,6% и 2,4% соответственно по сравнению с III кварталом на фоне увеличения объема международной.

"Статистика указывают на дальнейшее восстановление ненефтяной активности по мере снижения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии Cоvid-19, и открытия экономики", — заявила Моника Малик, ведущий экономист Коммерческого банка Абу-Даби.

Согласно ее заявления, инвестиционная программа Саудовской Аравии станет ключевым фактором будущего роста экономики, имея в виду огромные инфраструктурные проекты, поддерживаемые его суверенным фондом благосостояния, Государственным инвестиционным фондом.

С. Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, и другие члены ОПЕК+ снижают добычу, чтобы поддержать стоимость "черного золота" с января 2017 года.

Ведущие рейтинговые агентства снизили свои прогнозы роста экономики для Саудовской Аравии после того, как ОПЕК и ее союзники согласились продлить большинство сокращений нефти до апреля.

В квартальном выражении импорт товаров и услуг увеличился на 21,2% после сокращения на 7,9% в III квартале, тогда как экспорт вырос на 3,7% после сокращения на 6,5%.

Читайте также: Форекс: В феврале рост потребительских цен в Индии ускорился

вторник 16.03.2021 | 10:08
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok