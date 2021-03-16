Рынок акций: Фондовые индексы США завершили торги новым рекордом

Dow Jones закрылся ростом на 0,5% до 32 953,46, Nasdaq поднялся на 1,1% до 13 459,71, а S&P 500 прибавил 0,7% до 3968,94.

Рост рынка ценных бумаг отразил оптимизм в отношении экономических перспектив на фоне увеличения темпов вакцинации от коронавируса и недавнего принятия нового закона о стимулах на 1,9 трлн долларов.

Снижение доходности казначейских облигаций повысило торговую активность на фондовых площадках, однако она была несколько ограниченной, поскольку трейдеры ожидали объявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике.

Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне, но трейдеры будут внимательно следить за любыми изменениями в сопроводительном заявлении для определения направления денежно-кредитной политики.

Финансовые активы авиакомпаний продемонстрировали уверенный рост: индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 3,8% до рекордного уровня закрытия почти за три года.

Акции компаний по производству золота завершили торги на сильной ноте, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca Gold Bugs Index на 2,1%. Ценные бумаги выросли из-за подорожания золота на $9,40 до 1 729,20 доллара за унцию с поставкой в ​апреле.

Бумаги производителей полупроводников выросли, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index поднялся на 2,3%.

Акции биотехнологий, жилищного строительства и сетевых услуг завершили торги в зеленой зоне, в то время как финансовые активы сталелитейной промышленности и банковского сектора — в красной.

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