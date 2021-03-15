Инвестиции: США пытаются связаться с Северной Кореей

Портер заявила, что США пытались связаться с КНДР по нескольких дипломатическим каналам, включая через представительство Северной Кореи в Нью-Йорке. До настоящего момента администрация США не получила ответа со стороны КНДР.

В начале января 2018 года глава Северной Кореи Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре. На этой встрече было подписано соглашение, согласно которому Пхеньян должен будет отказаться от своего ядерного оружия.

Вторая встреча должна была пройти во Вьетнами в 2019 году, однако главам государств удалось встретиться в демилитаризованной зоне, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Несмотря на переговоры, в октябре ситуация зашла в тупик, поскольку ни одна из сторон не хотела уступать.

С тех пор ситуация не изменилась. США делают попытки наладить диалог, однако ситуация пока остается неизменной.

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