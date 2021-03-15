Финансы: Германия прекратила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Сообщается о том, что к такому решению власти пришли после ряда сообщений о плохом самочувствии у тех, кто получил вакцину. Рекомендацию остановить процесс вакцинации вынес институт Пауля Эриха.

Ранее компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина является безопасной. Согласно полученным данным при изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, которые ранее были вакцинированы на территории Великобритании и Евросоюза, вакцина не должна вызывать каких-либо побочных эффектов.

Ряд стран ЕС также прекратил использовать вакцину компании из партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. Полностью остановили поставки этой вакцины Дания и Норвегия. На территории ЕС было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона человек, привившихся AstroZeneca. В регуляторе не связывает данный факт с применением вакцины, но расследование продолжается.

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