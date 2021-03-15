Форекс: Цены производителей в Чехии выросли

Февральский индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 1,4% относительно того же месяца прошлого года. Экономисты прогнозировали рост на 1,1%.

Цены на водоснабжение в феврале увеличились на 6,9% в годовом выражении. Стоимость продукции обрабатывающей промышленности поднялась на 1,6%, а электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха — на 0,4%.

Цены на добычу полезных ископаемых сократились на 0,8%.

Стоимость потребительских товаров длительного пользования и второстепенных товаров увеличилась на 3,6% и 3,5% соответственно.

Цены на энергоносители упали на 0,5%, а на товары краткосрочного хранения — на 1,4%.

В месячном выражении февральские цены производителей выросли на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,6%.

Данные статистического управления показали, что цены на импорт в январе увеличились на 0,4% в годовом выражении после падения на 0,7% в прошлом месяце.

В январе цены на экспорт выросли на 3,8% в годовом выражении после роста на 2,3% в предыдущем месяце.

В месячном выражении импортные и экспортные цены в январе увеличились на 0,3% и 0,6% соответственно.

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