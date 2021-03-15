Курс золота: Драгметалл дорожает на фоне снижения доходности облигаций США

Спотовая цена на золот выросла на 0,1% до 1729,96 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США поднялись на 0,5% до 1727,95 доллара за унцию.

Официальные данные Китая продемонстрировали, что промышленное производство в стране увеличилось на 35,1% в годовом выражении за январь и февраль.

Розничные продажи поднялись на 33,8% в годовом выражении, превысив прогноз ожидания, а более низкий, чем ожидалось, рост инвестиций и рост безработицы разочаровали инвесторов.

Доллар США немного укрепился в преддверии решения ФРС, которое должно быть объявлено в среду после заседания FOMC, и трейдеры ожидают принятия главным финансовым регулятором США мер по устранению недавнего всплеска доходности облигаций.

На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за отчетами США о розничных продажах, промышленном производстве, вводе жилья и производственной активности в регионе, чтобы получить представление об экономике страны.

Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике ожидается в пятницу, и экономисты прогнозируют пересмотр стратегии денежно-кредитной политики центрального банка.

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