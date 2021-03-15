МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка золота и нефти
Курс золота: Драгметалл дорожает на фоне снижения доходности облигаций США
logo

Курс золота: Драгметалл дорожает на фоне снижения доходности облигаций США

Спотовая цена золота выросла на 0,1%
​В понедельник стоимость золота подорожала, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась после публикации данных по Китаю и в преддверии заседания ФРС на этой неделе.

Спотовая цена на золот выросла на 0,1% до 1729,96 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США поднялись на 0,5% до 1727,95 доллара за унцию.

Официальные данные Китая продемонстрировали, что промышленное производство в стране увеличилось на 35,1% в годовом выражении за январь и февраль.

Розничные продажи поднялись на 33,8% в годовом выражении, превысив прогноз ожидания, а более низкий, чем ожидалось, рост инвестиций и рост безработицы разочаровали инвесторов.

Доллар США немного укрепился в преддверии решения ФРС, которое должно быть объявлено в среду после заседания FOMC, и трейдеры ожидают принятия главным финансовым регулятором США мер по устранению недавнего всплеска доходности облигаций.

На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за отчетами США о розничных продажах, промышленном производстве, вводе жилья и производственной активности в регионе, чтобы получить представление об экономике страны.

Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике ожидается в пятницу, и экономисты прогнозируют пересмотр стратегии денежно-кредитной политики центрального банка.

Читайте также: Курс золота: Драгметалл дешевеет в преддверии аукционов казначейских облигаций

понедельник 15.03.2021 | 14:04
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Kia Motors отзывает Sportages с 2017 годы выпуска и Cadenzas с того же года
    Финансы: Kia Motors отзывает более 350 000 автомобилей

    Компания Kia Motors отзывает более 350 000 авто Sportage и Cadenza в США из-за сбоя электроники, который может вызвать пожар.Корейский автопроизводитель, контрольный пакет акций

    четверг, 11.03.2021 | 09:33
    Транспорт
  • Согласно данным регулятора, Google уже выплатила 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента в 2019 году
    Финансы: Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей

    ​Компания Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Данная сумма была выплачена за неисполнение требования удалить запрещенную информацию.Согласно

    среда, 10.03.2021 | 21:54
    Индустрия
  • Решение о прекращении работы связано с ужесточением условий Центробанка
    Финансы: MoneyGram уходит из России

    ​MoneyGram, единственная официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов, уходит из России.Ее руководство подаст заявление на отказ от

    среда, 10.03.2021 | 21:12
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok