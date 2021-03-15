Курс нефти: Brent растет на позитивных данных по восстановлению экономики КНР

Нефть сорта Brent с контрактами в мае подорожала на 0,1% до 69,30 долл/барр., а фьючерсы на нефть сорта West Texas Intermediate с контрактами в апреле поднялись на 0,2% до 65,75 долл/барр.

Промпроизводство и розничная торговля в КНР стремительно выросли в январе-феврале 2021 года, что повысило перспективы спроса на энергию самого крупного потребителя нефтепродуктов.

Промпроизводство в КНР выросло на 35,1% в годовом исчислении за два первых месяца 2021 года, что превзошло прогнозы роста на 30%.

Розничные продажи выросли на 33,8% в год, превысив прогнозы, а более слабый, чем ожидалось, рост инвестиций и рост безработицы разочаровали рынки.

Информационное агентство Reuters опубликовало, что мировой лидер по поставке нефтепродуктов на энергетический рынок С. Аравия снизила на 15% отгрузку коммерческой нефти в апреле некоторым клиентам из Северной Азии.

Читайте также: Фондовый рынок: Стоимость нефти падает на фоне данных по Covid-19