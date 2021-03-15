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Курс доллара: Американец растет относительно мировых валют
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Курс доллара: Американец растет относительно мировых валют

Доллар США поднялся до 109,37 по отношению к японской иене
В понедельник национальная валюта Соединенных Штатов выросла против основных мировых конкурентов, так как доходность гособлигаций США увеличилась на фоне опасений по поводу резкого роста инфляции.

Доходность 10-летних казначейских бумаг оставалась выше 1,6%, поскольку увеличение темпов вакцинации и меры стимулирования повысили надежды фондовых игроков на быстрое восстановление экономики Соединенных Штатов.

Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляционные риски в Соединенных Штатах остаются низкими, несмотря на стимулы со стороны администрации президента страны.

Инвесторы будут внимательно следить за ходом заседания комитета ФРС, чтобы получить больше информации о перспективах экономического роста.

Национальная валюта США укрепилась до 1,1918 по отношению к евро, 1,3896 относительно фунта и 0,9313 в паре с франком. Ожидаемое сопротивление для доллара на уровне 1,16 против евро, 1,37 против фунта и 0,94 против франка.

Доллар США поднялся до 109,37 по отношению к японской иене и 0,7721 относительно австралийского доллара. Прогнозируемое сопротивление на уровне 110,00 против иены и 0,75 против австралийского доллара.

Национальная валюта Штатов восстановилась до 0,7181 против новозеландского доллара и 1,2494 по отношению к канадскому доллару. Американец встретит сопротивление около 0,70 относительно новозеландского доллара и 1,27 относительно канадца.



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понедельник 15.03.2021 | 12:19
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