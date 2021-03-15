Рынок акций: Фондовые индексы Азии завершили торги разнонаправленной динамикой

Рынок акций Китая обвалился, поскольку продолжающееся преследование технологических компаний и ужесточение финансовых условий подорвали доверие инвесторов.

Фондовый индекс Shanghai Composite рухнул на 0,96% до 3 419,95 пункта, а Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,33% до 28 833,76, поскольку акции Xiaomi Corp. стремительно поднялись в цене после временной приостановки запрета США.

Японский рынок ценных бумаг закрыл торги в положительной зоне после того, как статистические данные показали, что январский объем заказов на основное оборудование снизился на 4,5%, что превысило ожидания падения на 5,5%.

Nikkei поднялся на 0,17% до 29 766,97, а более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,91% до 1968,73. Циклические акции подорожали в надежде на более быстрое восстановление экономики США, а бумаги технологических компаний поддались давлению со стороны продавцов.

Акции судостроительной компании Mitsui E&S Holdings прибавили 7,8%, а судоходных компаний Kawasaki Kisen и Nippon Yusen — 7% и 4,7% соответственно.

Финансовые активы авиакомпании ANA Holdings выросли на 4,4%, а Japan Airlines —3,8%. Бумаги компании электронной коммерции Rakuten взлетели на 24% после того, как она объявила о слиянии капитала с почтовым гигантом Japan Post Holdings. Акции последнего выросли на 2,5%.

Ценные бумаги автопроизводителей Toyota и Honda подорожали на 2–3%.

Австралийский рынок акций немного вырос. Котировки акций Qantas Airways поднялись на 3,8% после новостей о том, что Сингапур и Австралия обсуждают возможность авиаперевозок.

Акции горнодобывающих компаний-тяжеловесов: Rio Tinto упали на 2,2%, а Fortescue Metals Group потеряли 4,1% из-за снижения цен на железную руду, ценные бумаги золотодобывающих компаний Evolution Mining и Newcrest прибавили 2,5% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский рынок ценных бумаг завершил торговую сессию снижением, так как доходность 10-летних казначейских облигаций снова достигла 1,6%, что возродило опасения по поводу более ранней, чем прогнозировалось, инфляции. Индекс Kospi упал на 0,28% до 3045,71 пункта.

Акции технологических компаний подешевели: Samsung Electronics — на 1,2%, а SK Hynix — на 2,5%. Среди лидеров роста отметились бумаги LG Chem — на 2,3%, и Kia Motors — на 3,6%.

Рынок акций Новой Зеландии завершил торги в зеленой зоне после того, как Infratil заявила, что ожидает рост валовой выручки до 1,93 миллиарда новозеландских долларов от продажи своей 65-процентной доли в Tilt Renewables. Индекс NZX-50 поднялся на 1,33% до 12 592,26 пункта.

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