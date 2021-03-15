Экономика: Forex Optimum Group вносит изменения в торговые условия

С указанной даты валюты счета могут быть номинированы не только в USD, но и в EUR.

Трейдерам проекта LAMM Service станут доступны все торговые инструменты, что существенно расширит возможности инвесторов для получения прибыли от копирования сделок.

Для всех торговых операций на Стандартном и Центовом счетах Forex Optimum Group сохраняет только чистый спред поставщиков ликвидности в размере от 0 пунктов.

За совершение торговых операций будет взиматься комиссия от номинального объема операции в размере 15 USD за один лот.

Размер комиссии за торговые операции для Стандартного счета:

Forex - 0.015%

CFD on Metals - 0.015%

CFD on Indexes - 0.015%

CFD on Energies - 0.015%

CFD on Commodities - 0.015%

CFD on US Stocks - 0.10%

CFD on Crypto - 0.50%

Размер комиссии за торговые операции для Центового счета:

Forex - 0.016%

CFD on Metals - 0.016%

CFD on Indexes - 0.016%

CFD on Energies - 0.016%

CFD on Commodities - 0.016%

CFD on US Stocks - 0.15%

CFD on Crypto - 0.55%

С указанной даты станет доступно кредитное плечо до 1:1000 включительно, уровень Margin Call будет увеличен до 100%, а уровень Stop Out — до 50%.

В виду указанных изменений компания рекомендуем заранее позаботиться о маржинальном обеспечении сделок.

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