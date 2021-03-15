Экономика: Forex Optimum Group вносит изменения в торговые условия

С указанной даты валюты счета могут быть номинированы не только в USD, но и в EUR.
Трейдерам проекта LAMM Service станут доступны все торговые инструменты, что существенно расширит возможности инвесторов для получения прибыли от копирования сделок.
Для всех торговых операций на Стандартном и Центовом счетах Forex Optimum Group сохраняет только чистый спред поставщиков ликвидности в размере от 0 пунктов.
За совершение торговых операций будет взиматься комиссия от номинального объема операции в размере 15 USD за один лот.
Размер комиссии за торговые операции для Стандартного счета:
- Forex - 0.015%
- CFD on Metals - 0.015%
- CFD on Indexes - 0.015%
- CFD on Energies - 0.015%
- CFD on Commodities - 0.015%
- CFD on US Stocks - 0.10%
- CFD on Crypto - 0.50%
- Forex - 0.016%
- CFD on Metals - 0.016%
- CFD on Indexes - 0.016%
- CFD on Energies - 0.016%
- CFD on Commodities - 0.016%
- CFD on US Stocks - 0.15%
- CFD on Crypto - 0.55%
В виду указанных изменений компания рекомендуем заранее позаботиться о маржинальном обеспечении сделок.Источник: Forex Optimum Group
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