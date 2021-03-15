МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Экономика: Forex Optimum Group вносит изменения в торговые условия
logo

Экономика: Forex Optimum Group вносит изменения в торговые условия

С указанной даты валюты счета могут быть номинированы не только в USD, но и в EUR
​Компания Forex Optimum Group информирует об изменениях в торговых условиях, вступающих в силу с 22 марта 2021 года. 

С указанной даты валюты счета могут быть номинированы не только в USD, но и в EUR.

Трейдерам проекта LAMM Service станут доступны все торговые инструменты, что существенно расширит возможности инвесторов для получения прибыли от копирования сделок.

Для всех торговых операций на Стандартном и Центовом счетах Forex Optimum Group сохраняет только чистый спред поставщиков ликвидности в размере от 0 пунктов.

За совершение торговых операций будет взиматься комиссия от номинального объема операции в размере 15 USD за один лот.

Размер комиссии за торговые операции для Стандартного счета:

  • Forex - 0.015%
  • CFD on Metals - 0.015%
  • CFD on Indexes - 0.015%
  • CFD on Energies - 0.015%
  • CFD on Commodities - 0.015%
  • CFD on US Stocks - 0.10%
  • CFD on Crypto - 0.50%
Размер комиссии за торговые операции для Центового счета:

  • Forex - 0.016%
  • CFD on Metals - 0.016%
  • CFD on Indexes - 0.016%
  • CFD on Energies - 0.016%
  • CFD on Commodities - 0.016%
  • CFD on US Stocks - 0.15%
  • CFD on Crypto - 0.55%
С указанной даты станет доступно кредитное плечо до 1:1000 включительно, уровень Margin Call будет увеличен до 100%, а уровень Stop Out — до 50%.

В виду указанных изменений компания рекомендуем заранее позаботиться о маржинальном обеспечении сделок.

Источник: ​Forex Optimum Group

Читайте также: Финансовый рынок: RoboForex проводит бесплатные вебинары по трейдингу

понедельник 15.03.2021 | 10:33
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Kia Motors отзывает Sportages с 2017 годы выпуска и Cadenzas с того же года
    Финансы: Kia Motors отзывает более 350 000 автомобилей

    Компания Kia Motors отзывает более 350 000 авто Sportage и Cadenza в США из-за сбоя электроники, который может вызвать пожар.Корейский автопроизводитель, контрольный пакет акций

    четверг, 11.03.2021 | 09:33
    Транспорт
  • Согласно данным регулятора, Google уже выплатила 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента в 2019 году
    Финансы: Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей

    ​Компания Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Данная сумма была выплачена за неисполнение требования удалить запрещенную информацию.Согласно

    среда, 10.03.2021 | 21:54
    Индустрия
  • Решение о прекращении работы связано с ужесточением условий Центробанка
    Финансы: MoneyGram уходит из России

    ​MoneyGram, единственная официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов, уходит из России.Ее руководство подаст заявление на отказ от

    среда, 10.03.2021 | 21:12
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok