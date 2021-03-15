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Рынок акций: Dow Jones растет шестую сессию подряд
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Рынок акций: Dow Jones растет шестую сессию подряд

Все основные фондовые индексы США за неделю резко выросли
В пятницу, увеличив свою успешную серию до шести сессий подряд, индекс Dow продемонстрировал уверенное движение вверх. Индекс голубых фишек вырос на 0,9% до нового рекордного максимума закрытия в 32 778,64 пункта.

S&P 500 поднялся на 0,1% до 3943,34, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,6% и вырос до показателя в 13 319,86.

Все основные фондовые индексы США за неделю резко выросли. Dow — на 4,1%, Nasdaq — на 3,1%, а S&P 500 — на 2,6%.

Продолжающийся рост индекса Dow Jones был вызван тем, что трейдеры выразили оптимизм по поводу возобновления экономического роста после того, как глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о мерах стимулирования экономики США объемом 1,9 триллиона долларов.

Экономический оптимизм привел к стремительному росту доходности гособлигаций, при этом доходность по десятилетним облигациям превысила 1,6% и достигла самого высокого уровня за год.

Рост доходности оказал негативное влияние на ценные бумаги технологических компаний, что привело к откату высокотехнологичного Nasdaq, который в четверг вырос на 2,5%.

Акции авиакомпаний выросли, при этом индекс NYSE Arca Airline Index прибавил 2,2%.

Увеличение доходности облигаций способствовало укреплению банковских акций, в результате чего индекс KBW Bank Index поднялся на 1,7%.

Акции компаний по коммерческой недвижимости, коммунальным услугам и телекоммуникациям подорожали, а бумаги производителей полупроводников и программного обеспечения снизились.

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понедельник 15.03.2021 | 09:02
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