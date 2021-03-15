Форекс: Анонс основных событий и макроэкономических данных на 15 марта

В январе цены на жилье поднялись на 3,9% в годовом выражении, FAI выросла на 2,9%, объем промышленного производства вырос на 7,3%, розничные продажи увеличились на 4,6%, а уровень безработицы составил 5,2%.

Министерства Японии выпустят данные за январь по заказам на основное оборудование и индекс третичной отрасли. Согласно прогнозу, заказы на оборудование сократятся на 5,5% в месяц и 0,2% в год. Индекс сферы услуг в декабре упал на 0,4% по сравнению с декабрем.

Новая Зеландия опубликует февральские результаты по индексу эффективности обслуживания от BusinessNZ; в январе индекс составил 47,9.

Сингапур представит данные по безработице за IV квартал. Согласно прогнозам уровень безработицы составит 3,2% по сравнению с 3,6% в прошлом квартале.

В Индонезии выйдут статистические данные по импорту, экспорту и торговому балансу за февраль. По прогнозам импорт увеличится на 12,6% в годовом выражении после сокращения на 6,49% в январе. Экспорт вырос на 8,73% в годовом выражении после подъема на 12,24% в предыдущем месяце. Профицит торгового баланса прогнозируется на уровне 2,21 млрд долларов по сравнению с 1,96 млрд долларов месяцем ранее.

Таиланд опубликует статистику по безработице за январь; в декабре уровень безработицы составлял 1,5%.

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