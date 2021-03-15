МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: Анонс основных событий и макроэкономических данных на 15 марта
logo

Форекс: Анонс основных событий и макроэкономических данных на 15 марта

В Индонезии выйдут статистические данные по импорту, экспорту и торговому балансу за февраль
​В понедельник правительство Китая обнародует целый ряд экономических данных, которые окажут влияние на финансовую активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведомства опубликуют статистику за февраль по ценам на жилье, инвестициям в основной капитал, промышленному производству, розничным продажам и безработице.

В январе цены на жилье поднялись на 3,9% в годовом выражении, FAI выросла на 2,9%, объем промышленного производства вырос на 7,3%, розничные продажи увеличились на 4,6%, а уровень безработицы составил 5,2%.

Министерства Японии выпустят данные за январь по заказам на основное оборудование и индекс третичной отрасли. Согласно прогнозу, заказы на оборудование сократятся на 5,5% в месяц и 0,2% в год. Индекс сферы услуг в декабре упал на 0,4% по сравнению с декабрем.

Новая Зеландия опубликует февральские результаты по индексу эффективности обслуживания от BusinessNZ; в январе индекс составил 47,9.

Сингапур представит данные по безработице за IV квартал. Согласно прогнозам уровень безработицы составит 3,2% по сравнению с 3,6% в прошлом квартале.

В Индонезии выйдут статистические данные по импорту, экспорту и торговому балансу за февраль. По прогнозам импорт увеличится на 12,6% в годовом выражении после сокращения на 6,49% в январе. Экспорт вырос на 8,73% в годовом выражении после подъема на 12,24% в предыдущем месяце. Профицит торгового баланса прогнозируется на уровне 2,21 млрд долларов по сравнению с 1,96 млрд долларов месяцем ранее.

Таиланд опубликует статистику по безработице за январь; в декабре уровень безработицы составлял 1,5%.

Читайте также: Форекс: МВФ прогнозирует рост экономики Германии в 2021 году

понедельник 15.03.2021 | 08:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Kia Motors отзывает Sportages с 2017 годы выпуска и Cadenzas с того же года
    Финансы: Kia Motors отзывает более 350 000 автомобилей

    Компания Kia Motors отзывает более 350 000 авто Sportage и Cadenza в США из-за сбоя электроники, который может вызвать пожар.Корейский автопроизводитель, контрольный пакет акций

    четверг, 11.03.2021 | 09:33
    Транспорт
  • Согласно данным регулятора, Google уже выплатила 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента в 2019 году
    Финансы: Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей

    ​Компания Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Данная сумма была выплачена за неисполнение требования удалить запрещенную информацию.Согласно

    среда, 10.03.2021 | 21:54
    Индустрия
  • Решение о прекращении работы связано с ужесточением условий Центробанка
    Финансы: MoneyGram уходит из России

    ​MoneyGram, единственная официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов, уходит из России.Ее руководство подаст заявление на отказ от

    среда, 10.03.2021 | 21:12
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok