Форекс: В Японии заказы на производство основного оборудования падают

Эксперты ожидали снижения на 5,5% после пересмотренного в сторону повышения на 5,3% увеличения в декабре.

В годовом выражении заказы на основное оборудование выросли на 1,5%, что снова превзошло прогнозы снижения на 0,2% после роста на 11,8% в предыдущем месяце.

Согласно прогнозу в I квартале текущего года количество заказов на основное оборудование сократится на 6,0% по сравнению с предыдущим кварталом и 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заказы на оборудование от правительства снизились на 27,9% в месячном выражении и на 40,1% в годовом до 219,8 млрд иен. Заказы из-за рубежа выросли на 6,4% в месячном и на 15,5% в годовом выражении до 1 025,1 миллиарда иен. Заказы от агентств увеличились на 4,7% за месяц и сократились на 8,7% за год до 113,3 млрд иен.

Заказы из частного сектора упали на 4,9% как в месячном, так и годовом выражениях до 979,1 млрд иен.

Заказы в обрабатывающей промышленности сократились на 4,2% по сравнению с декабрем, в то время как заказы в непроизводственной сфере обвалились на 8,6%.

Общая стоимость заказов на оборудование для 280 производителей, работающих в Японии, сократилась на 1,7% за месяц и на 0,8% за год до 2 397,4 млрд иен.

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