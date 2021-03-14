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Финансы: Запасы газа в ПГХ Европы снизились до минимума
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Финансы: Запасы газа в ПГХ Европы снизились до минимума

Меньший показатель топлива в хранилищах был только в 2018 году
​Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до минимального уровня з-за довольно сильных холодов. 

По данным Gas Infrastructure Europe, данный показатель снизился до 33 процентов, что является минимальным уровнем за последние два года. 

Меньший показатель топлива в хранилищах был только в 2018 году, когда они были заполнены на 18 процентов. Так, объем газа в подземных хранилищах Италии снизился до 39 процентов, в Австрии – до 33 процентов, в Нидерландах и Германии – до 27 процентов, во Франции – до 18 процентов.

Отбор газа из ПГХ Европы традиционно продолжается до конца марта-начал апреля. Это значит, что запасы по-прежнему продолжают снижаться, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности И. Юшков. В Европу в этом году пришел холодный фронт. В связи с этим в Газпроме полагают, что данная ситуация положительно отразится на спросе на российский газ.

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воскресенье 14.03.2021 | 23:53
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