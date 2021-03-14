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Финансы: Польский эксперт заявил об обмане Украины при покупке газа из России
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Финансы: Польский эксперт заявил об обмане Украины при покупке газа из России

Эксперт дал оценку попытке Киева отказаться от поставок природного газа из Росси
​Независимый польский эксперт по энергетике А. Щесняк заявил об обмане Украины при покупке российского газа.

Эксперт дал оценку попытке Киева отказаться от поставок природного газа из России и заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось наладить довольно простую схему, по которой можно зарабатывать.

По словам Щесняка, в 2015 году Газпром перестал поставлять топливо на Украину ввиду прекратившихся платежей, однако Киев назвал это политическим шантажом и заявил, что вполне может обойтись и без российского газа. В то же время, Украина продолжает получать российский газ, но по европейским ценам. Также появилась информация о том, что у пограничного контрольно-измерительного пункта появилась небольшая трубопроводная петля, по которой циркулировал газ.

Щесняк также отметил, что при этом 25-30 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление.

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воскресенье 14.03.2021 | 22:50
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