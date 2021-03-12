МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: В феврале рост потребительских цен в Индии ускорился
logo

Форекс: В феврале рост потребительских цен в Индии ускорился

Цены на одежду и обувь увеличились на 4,21 процента, а стоимость жилья выросла на 3,23 процента
Согласно данным, опубликованным министерством статистики Индии в пятницу, в феврале инфляция потребительских цен в стране выросла больше, чем прогнозировалось.

В последний месяц зимы инфляция потребительских цен увеличилась до 5,03 процента с 4,06 процента в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 4,83 процента.

Аналогичным образом рост цен на продукты питания ускорился до 3,87 процента с 1,96 процента в прошлом месяце.

Статистические данные показали, что цены на одежду и обувь увеличились на 4,21 процента, а стоимость жилья выросла на 3,23 процента. Затраты на топливо и свет поднялись на 3,53 процента.

Стоимость транспорта и связи выросла на 11,36 процента, а цены услуг здравоохранения увеличились на 6,33 процента.

Главный финансовый регулятор Индии прогнозирует инфляцию потребительских цен на уровне 5,2 процента в IV квартале 2020 финансового года.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,19 процента, а цены на продукты питания упали на 0,58 процента.

Читайте также: Форекс: В январе розничные продажи в Великобритании снизились

пятница 12.03.2021 | 16:53
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • После пополнения на сумму от $100, на вашем счету окажется $400
    Экономика: FreshForex предлагает 300% бонусов за каждое пополнение счета

    ​Брокер FreshForex запускает выгодную акцию для всех своих трейдеров – «300% бонусов на каждое пополнение»! Теперь не нужно думать, с какой суммы депозита стоит начать

    пятница, 12.03.2021 | 16:27
    Новости брокеров
  • Гранд Капитал предлагает всем своим клиентам угадать котировку и получить за это денежное вознаграждение
    Форекс: Grand Capital возвращает ​конкурс Угадайка

    Компания Grand Capital возвращает ​конкурс «Угадайка». Теперь конкурс предсказаний проводится не только в Instagram, но и на официальной странице компании в Facebook. В

    пятница, 12.03.2021 | 15:16
    Новости брокеров
  • Инвесторы проводят торги с осторожностью, поскольку новый рост доходности казначейских облигаций США вызвал колебания на фондовых рынках
    Курс нефти: Стоимость WTI снизилась

    В пятницу цены на нефть перешли к снижению, но удержались вблизи недавних максимумов на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса.Фьючерсы на нефть сорта Brent

    пятница, 12.03.2021 | 12:32
    Рынок нефти и газа
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok