Форекс: В феврале рост потребительских цен в Индии ускорился

В последний месяц зимы инфляция потребительских цен увеличилась до 5,03 процента с 4,06 процента в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 4,83 процента.

Аналогичным образом рост цен на продукты питания ускорился до 3,87 процента с 1,96 процента в прошлом месяце.

Статистические данные показали, что цены на одежду и обувь увеличились на 4,21 процента, а стоимость жилья выросла на 3,23 процента. Затраты на топливо и свет поднялись на 3,53 процента.

Стоимость транспорта и связи выросла на 11,36 процента, а цены услуг здравоохранения увеличились на 6,33 процента.

Главный финансовый регулятор Индии прогнозирует инфляцию потребительских цен на уровне 5,2 процента в IV квартале 2020 финансового года.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,19 процента, а цены на продукты питания упали на 0,58 процента.

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