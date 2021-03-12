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Экономика: FreshForex предлагает 300% бонусов за каждое пополнение счета
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Экономика: FreshForex предлагает 300% бонусов за каждое пополнение счета

После пополнения на сумму от $100, на вашем счету окажется $400
​Брокер FreshForex запускает выгодную акцию для всех своих трейдеров – «300% бонусов на каждое пополнение»! Теперь не нужно думать, с какой суммы депозита стоит начать торговлю, чтобы она была наиболее эффективной, ведь FreshForex увеличивает ваш депозит в несколько раз!

После пополнения на сумму от $100, на вашем счету окажется $400 от компании вместе с бонусом!

Для участия необходимо пройти процесс верификации и подтвердить личные данные. После этого нужно подключить один из счетов Classic или Market Pro MT4 в своем ЛК и пополнить его на сумму более $100. Бонус будет автоматически зачислен на торговый счет.

Количество пополнений не ограничено! Пополняйте счет выгодно и устанавливайте новые Форекс-рекорды!

Источник: FreshForex 

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пятница 12.03.2021 | 16:27
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