Форекс: Grand Capital возвращает ​конкурс Угадайка

Гранд Капитал предлагает всем своим клиентам угадать котировку и получить за это денежное вознаграждение. Такой конкурс уже проводился и пришелся по душе многим. Теперь конкурс возвращается. В этот раз компания предлагает угадать цену на фьючерс самой популярной марки нефти на рынке — #BRNe. Цена на «чёрное золото» сейчас переживает период волатильности, давайте же попробуем предсказать её значение на момент закрытия торгов 19 марта! Победитель, угадавший точную или ближайшую стоимость акции, получит $50 на счёт.

Условия конкурса следующие. Нужно сделать репост записи о конкурсе в соцсети. Далее нужно публиковать не более одного прогноза в день определённого значения, например: 456,7. Победитель получают свой выигрыш на открытый в компании счёт Standard для призов от $50 или счёт Micro для призов до $50. Если предсказания участников совпадут, победителем станет автор предсказания, опубликованного раньше. Начисляемые компанией призовые средства являются невыводимыми. Вывести можно только прибыль, заработанную сверх начисленных компанией призовых средств. Срок действия призовых средств составляет 1 календарный месяц с момента начисления. Счёт, на который начисляются призовые деньги, может пополняться участником самостоятельно без ограничений.

Одновременно можно участвовать в конкурсе только в одной из групп/аккаунтов компании. Например, если вы участвуете в конкурсе в группе Facebook, то участвовать в том же конкурсе в другой соцсети уже нельзя.

Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняли участие минимум 4 человека.

Победителю необходимо написать небольшой отзыв о конкурсе и разместить его в своих соцсетях, отметив официальную страницу Grand Capital с хэштегом #grandcapitalcontests.

Также победителю необходимо написать заявку на получение бонусных средств. Заявка должна содержать ФИО, номер счёта, дату и место проведения конкурса, сумму приза, а также ссылку на запись о конкурсе на своей странице в соцсети. Заявка оправляется на адрес сайта компании в течение двух недель со дня оглашения результатов, иначе приз аннулируется.

Призовая сумма на депозит будет начислена в течение двух недель с момента отправления заявки.

Победитель конкурса может получить призовую сумму только один раз в месяц. Если участник побеждает еще раз в течение месяца, то призовая сумма начисляется участнику, занявшему второе место.

Заявка на вывод прибыли, заработанной от призовых средств, должна составлять не менее половины суммы начисленных призовых средств. После первого вывода средств бонус списывается. По прошествии месяца призовые средства аннулируются, прибыль остается на счёте.

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