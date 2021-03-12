МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка золота и нефти
Курс золота: Стоимость падает на фоне роста доходности облигаций США
logo

Курс золота: Стоимость падает на фоне роста доходности облигаций США

Спотовая цена золота обвалилась на 1,2%
​Во время торгов в пятницу стоимость золота потеряла более 1%, поскольку рост доходности облигаций США и сильный доллар снизили привлекательность этого металла.

Спотовая цена золота обвалилась на 1,2% до 1701,57 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США рухнули на 1,3% до 1 699,25 доллара за унцию.

Доллар США укрепился относительно основных мировых валют на фоне увеличения доходности казначейских облигаций США после обнародования статистических данных по заявкам на пособие по безработице.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снова выросла до показателя 1,6% после подписания президентом Джо Байденом пакета помощи в связи с Coivd-19. Глава Белого дома подписал пакет стимулов для экономики страны в объеме 1,9 трлн долларов, ознаменовав крупную законодательную победу с момента вступления в должность в январе.

Пакет предусматривает прямые выплаты гражданам США в размере до 1400 долларов, продление пособий по безработице на 300 долларов в неделю и грантов на распространение вакцины.

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, где определится направление денежно-кредитной политики.

Читайте также: Курс золота: Стоимость драгметалла остается стабильной

пятница 12.03.2021 | 13:41
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Гранд Капитал предлагает всем своим клиентам угадать котировку и получить за это денежное вознаграждение
    Форекс: Grand Capital возвращает ​конкурс Угадайка

    Компания Grand Capital возвращает ​конкурс «Угадайка». Теперь конкурс предсказаний проводится не только в Instagram, но и на официальной странице компании в Facebook. В

    пятница, 12.03.2021 | 15:16
    Новости брокеров
  • Инвесторы проводят торги с осторожностью, поскольку новый рост доходности казначейских облигаций США вызвал колебания на фондовых рынках
    Курс нефти: Стоимость WTI снизилась

    В пятницу цены на нефть перешли к снижению, но удержались вблизи недавних максимумов на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса.Фьючерсы на нефть сорта Brent

    пятница, 12.03.2021 | 12:32
    Рынок нефти и газа
  • Открыть Единый счет можно онлайн или в офисах ГК ФИНАМ
    Форекс: Finam представляет новые возможности Единого счета

    ​Компания ФИНАМ расширила возможности инвесторов, торгующих иностранными акциями. Помимо прямого доступа на ведущие зарубежные площадки (NYSE, NASDAQ, CME, XETRA, LSE),

    пятница, 12.03.2021 | 10:48
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok