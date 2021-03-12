Курс золота: Стоимость падает на фоне роста доходности облигаций США

Спотовая цена золота обвалилась на 1,2% до 1701,57 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США рухнули на 1,3% до 1 699,25 доллара за унцию.

Доллар США укрепился относительно основных мировых валют на фоне увеличения доходности казначейских облигаций США после обнародования статистических данных по заявкам на пособие по безработице.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снова выросла до показателя 1,6% после подписания президентом Джо Байденом пакета помощи в связи с Coivd-19. Глава Белого дома подписал пакет стимулов для экономики страны в объеме 1,9 трлн долларов, ознаменовав крупную законодательную победу с момента вступления в должность в январе.

Пакет предусматривает прямые выплаты гражданам США в размере до 1400 долларов, продление пособий по безработице на 300 долларов в неделю и грантов на распространение вакцины.

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, где определится направление денежно-кредитной политики.

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