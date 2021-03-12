Рынок акций: Фондовые индексы Европы закрыли торги в отрицательной зоне

Сегодня в центре внимания трейдеров данные о ценах производителей в США, которые будут обнародованы позже, и решение Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Ключевой европейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,5% до 421,99. Немецкий DAX опустился на 0,6%, французский CAC 40 упал на 0,2%, а британский FTSE — на 0,3%.

Акции голландской компании Prosus потеряли 5% после того, как антимонопольный комитет Китая оштрафовал некоторые ее крупнейшие подразделения, включая Tencent.

Ценные бумаги RTL Group выросли на 1% после того, как компания подтвердила, что рассматривает возможность продажи своего контрольного пакета акций французской вещательной компании Groupe M6.

Финансовые активы французской фармацевтической компании Sanofi снизились на 0,5% на фоне объявления о начале испытаний своей второй вакцины против Covid-19.

Акции EssilorLuxottica подорожали на фоне сообщения о росте чистой прибыли во втором полугодии.

Акции автопроизводителя Renault практически не изменились после продажи всей 1,54-процентной доли в немецком конкуренте Daimler. Бумаги последнего упали более чем на 2%.

Ценные бумаги британской группы Burberry выросли на 9%.

Финансовые активы фонда инвестиций в недвижимость Hammerson выросли на 3,3%, несмотря на убыток в 1,7 млрд фунтов стерлингов за прошлый год.

Акции Berkeley Group подешевели на 5,4%. В своих торговых отчетах застройщик сообщил, что в этом году прибыль будет стабильной, что соответствует ожиданиям.

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