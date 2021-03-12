МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Рынок акций: Фондовые индексы Европы закрыли торги в отрицательной зоне
logo

Рынок акций: Фондовые индексы Европы закрыли торги в отрицательной зоне

Ключевой европейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,5%
В пятницу европейские фондовые индикаторы завершили торговую сессию снижением на фоне возобновления распродажи казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних облигаций снова поднялась выше 1,6%.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные о ценах производителей в США, которые будут обнародованы позже, и решение Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Ключевой европейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,5% до 421,99. Немецкий DAX опустился на 0,6%, французский CAC 40 упал на 0,2%, а британский FTSE — на 0,3%.

Акции голландской компании Prosus потеряли 5% после того, как антимонопольный комитет Китая оштрафовал некоторые ее крупнейшие подразделения, включая Tencent.

Ценные бумаги RTL Group выросли на 1% после того, как компания подтвердила, что рассматривает возможность продажи своего контрольного пакета акций французской вещательной компании Groupe M6.

Финансовые активы французской фармацевтической компании Sanofi снизились на 0,5% на фоне объявления о начале испытаний своей второй вакцины против Covid-19.

Акции EssilorLuxottica подорожали на фоне сообщения о росте чистой прибыли во втором полугодии.

Акции автопроизводителя Renault практически не изменились после продажи всей 1,54-процентной доли в немецком конкуренте Daimler. Бумаги последнего упали более чем на 2%.

Ценные бумаги британской группы Burberry выросли на 9%. 

Финансовые активы фонда инвестиций в недвижимость Hammerson выросли на 3,3%, несмотря на убыток в 1,7 млрд фунтов стерлингов за прошлый год.

Акции Berkeley Group подешевели на 5,4%. В своих торговых отчетах застройщик сообщил, что в этом году прибыль будет стабильной, что соответствует ожиданиям.



Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги в минусе

пятница 12.03.2021 | 13:12
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Гранд Капитал предлагает всем своим клиентам угадать котировку и получить за это денежное вознаграждение
    Форекс: Grand Capital возвращает ​конкурс Угадайка

    Компания Grand Capital возвращает ​конкурс «Угадайка». Теперь конкурс предсказаний проводится не только в Instagram, но и на официальной странице компании в Facebook. В

    пятница, 12.03.2021 | 15:16
    Новости брокеров
  • Инвесторы проводят торги с осторожностью, поскольку новый рост доходности казначейских облигаций США вызвал колебания на фондовых рынках
    Курс нефти: Стоимость WTI снизилась

    В пятницу цены на нефть перешли к снижению, но удержались вблизи недавних максимумов на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса.Фьючерсы на нефть сорта Brent

    пятница, 12.03.2021 | 12:32
    Рынок нефти и газа
  • Открыть Единый счет можно онлайн или в офисах ГК ФИНАМ
    Форекс: Finam представляет новые возможности Единого счета

    ​Компания ФИНАМ расширила возможности инвесторов, торгующих иностранными акциями. Помимо прямого доступа на ведущие зарубежные площадки (NYSE, NASDAQ, CME, XETRA, LSE),

    пятница, 12.03.2021 | 10:48
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok