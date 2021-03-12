Фондовый рынок: Азиатские акции выросли

Китайский рынок акций завершил торги разнонаправленно на фоне возобновления интереса к американо-китайским отношениям после того, как администрация Байдена внесла поправки в лицензии на продажу компании Huawei Technologies.

Основной индекс Shanghai Composite вырос на 0,47% до 3 453,08, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 2,20% до 28 739,72.

Рынок ценных бумаг Японии вырос, поскольку позитивные данные по рынку труда США и падение доходности гособлигаций вселили надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии.

Индекс Nikkei поднялся на 1,73% до 29,717,83, а более широкий индекс Topix прибавил 1,36% и увеличился до 1 951,06.

Финансовые активы SoftBank Group выросли на 3,4%, а Screen Holdings, Tokyo Electron и Advantest поднялись на 4-5%.

Австралийский рынок акций завершил торги заметным ростом котировок, при этом лидером роста стали акции технологических и сырьевых товаров. Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 0,79% до 6 766,80, в то время как более широкий индекс All Ordinaries вырос на 0,89% до 7 014,60.

Акции технологических компаний показали лучшую динамику, отслеживая рост индекса Nasdaq на 2,5%. Финансовые активы Afterpay и Appen увеличились на 2-3%, а Xero — на 4,9%.

Бумаги BHP и Fortescue Metals Group подорожали на 2% на фоне роста стоимости железной руды и металла.

Акции Origin Energy прибавили 3,8%, а Oil Search — 1,8%, так как цены на нефть марки Brent торговались около 70 долларов за баррель.

Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне ослабления опасений по поводу инфляции. Индекс Kospi поднялся на 1,35% до 3054,39 пункта.

Акции фармацевтической компании Samsung Biologics подорожали на 3,9%, производителя микросхем SK Hynix — на 2,2%, а автопроизводителя Hyundai Motor — на 1,8%.

Новозеландский рынок ценных бумаг вырос после того, как страна представила пакет транспортной инфраструктуры на 31 млрд новозеландских долларов. Контрольный индекс NZX 50 поднялся на 1,26% до 12 426,77 пункта.

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