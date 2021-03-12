Форекс: Экономика Великобритании сократилась меньше, чем прогнозировалось

Валовой внутренний продукт сократился на 2,9% в месячном выражении, сведя на нет рост в декабре на 1,2%. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 4,9%.

Месячный спад, в основном, был вызван сокращением в сфере услуг и образования — секторах, ориентированных на потребителей. Производство услуг снизилось на 3,5% в январе.

Промышленное производство снизилось на 1,5%, в то время как обрабатывающая промышленность сократилась на 2,3%, что стало первым падением с момента первоначального спада производства, вызванного пандемией, в апреле 2020 года.

Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства снизится на 0,6%, а общее производство — на 0,8%.

После сокращения на 2,9% в декабре строительный сектор вырос на 0,9% в январе благодаря росту новых рабочих мест.

Торговый дефицит Великобритании уменьшился до 9,82 млрд фунтов стерлингов в январе с 14,3 млрд фунтов стерлингов в декабре.

Общий торговый дефицит страны снизился до 1,63 млрд фунтов стерлингов с 6,2 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

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