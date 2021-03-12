Экономика: Министр обороны США встретится с главами азиатских стран

Министерство обороны сообщило, что Остин в субботу вылетит в штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях, после чего намерен провести деловые встречи с главами Японии, Южной Кореи и Индии.

Это будет первая международная поездка Ллойда Остина в качестве министра обороны США.

"Цель поездки — восстановление и оживление наших союзов и партнерств в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности с Японией и Южной Кореей", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "США намерены активизировать нашу приверженность этим договорным альянсам, так как стране нужны сильные союзники, партнеры и друзья в этой части мира", — добавил он.

Во время деловых встреч в Японии и Корее министра обороны будет сопровождать госсекретарь Энтони Дж. Блинкен.

Правительство Соединенных Штатов поддерживает хорошие отношения как с Южной Кореей, так и с Японией, но в последние годы эти две страны столкнулись с некоторыми дипломатическими проблемами, которые могут ослабить сотрудничество в сфере безопасности в регионе. В 2011 году Южная Корея заявила о планах не продлевать Соглашение об общей безопасности или GSOMIA — соглашение об обмене разведданными между двумя странами. Хотя Южная Корея позже пересмотрела это решение, напряженность между Японией и Южной Кореей осталась.

"Признавая, что между этими двумя странами есть напряженность, мы призываем их работать вместе, и с нетерпением ожидаем трехсторонних договоренностей, с помощью которых мы все можем работать вместе для решения проблем безопасности в регионе", — заявил Кирби.

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