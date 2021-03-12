Рынок акций: Фондовые индексы США достигли новых максимумов

Фондовый индекс Nasdaq вырос на 2,5% до 13 398,67, а S&P 500 подскочил на 1% до 3939,34. Dow поднялся на 0,6% до 32 485,59.
Охота инвесторов на акции технологических компаний поддержала самый большой однодневный рост Nasdaq с ноября прошлого года во вторник.
Положительно на росте акций отразился отчет Министерства труда, демонстрирующий, что число обращений за пособием по безработице в США снизилось до четырехмесячного минимума на неделе, закончившейся 6 марта.
Акции производителей полупроводников существенно выросли, увеличив волатильность, наблюдавшуюся последние несколько сессий.
Индекс Philadelphia Semiconductor Index после падения на 1,8% на предыдущей сессии взлетел на 4,1%.
Ценные бумаги сетевых компаний, компьютерного оборудования и программного обеспечения подорожали, что способствовало укреплению высокотехнологичного Nasdaq.
Финансовые активы сталелитейных компаний выросли, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca Steel на 3,7%. Индекс достиг максимального уровня закрытия за девять лет.Бумаги компаний биотехнологий, розничной торговли и золота поднялись вместе с большинством других основных секторов.
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