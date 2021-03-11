Финансы: 2020 год стал худшим для российской экономики

Он отметил, что глобальный ВВП снизился на 3,5 процента ввиду объективных причин. В первую очередь это различные эпидемиологические ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Они существенно ударили по ведению бизнеса и по глобальной экономической динамике.

Путин отметил, что России впервые удалось пройти кризис без ужесточения макроэкономической и денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о снижении зависимости от глобального рынка и экономических трендов.

Президент РФ уверен, что основные проблемы удалось преодолеть, о чем свидетельствует динамика внутреннего спроса и снижение уровня безработицы. Во многом это объясняется эффективностью мер по поддержке бизнеса и отраслей экономики.Ранее ООН опубликовала довольно негативные данные по мировому ВВП. В целом, спад составил примерно 4,3 процента. В России данный показатель равен 3,1 процента.

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