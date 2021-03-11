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Стоимость нефти: Объем продаж российской нефти сократился
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Стоимость нефти: Объем продаж российской нефти сократился

В денежном выражении сокращение продажи составило 19%
​Объемы продаж российской нефти упали в денежном выражении на 42,8 процента по сравнению с показателями минувшего года. Физический экспорт упал до минус 27,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

В денежном выражении сокращение продажи составило 19%. Физический экспорт бензина упал на 29,8 процента, а дизельного топлива – на 7,1 процента. В то же время поставки электроэнергии выросли на 43 процента. 

В целом, внешнеторговый оборот России в январе сократился на 8,7 процента по сравнению с показателями минувшего года. Объемы экспорта сократились на 14,9%, а импорт увеличился на 3 процента.

Ранее глава «Газпром нефти» А. Дюков заявил о наличии признаков перегрева на нефтяном рынке. Он полагает, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти может упасть до 45 долларов за баррель. В общем, доля нефтегазовых доходов  в общем объеме сократилась до 28 процентов.

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четверг 11.03.2021 | 21:17
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