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Курс валют: Евро падает после заседания ЕЦБ
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Курс валют: Евро падает после заседания ЕЦБ

Евро снизился до 1,1942 по отношению к доллару США
​Европейская валюта обвалилась по отношению к мировой корзине после того, как ЕЦБ сохранил основные процентные ставки без изменений и заявил, что в следующем квартале увеличит объемы выкупа долговых бумаг, чтобы противостоять росту облигаций. 

Совет управляющих поддержал основную ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в ноль процентов и ставку по депозитам на уровне -0,50%. Маржинальная ставка по кредитной линии составляет 0,25%. Программа выкупа облигаций сохранена в объеме 1,85 трлн евро.

Евро снизился до 1,1942 по отношению к доллару США. Следующая возможная поддержка евро находится около уровня 1,18.

Евро подешевел относительно франка до уровня 1,1053. Ожидается, что евро получит поддержку в районе 1,08.

Европейская валюта упала до 0,8582 по отношению к великобританскому фунту. Следующий уровень сопротивления 0,82.

Однако единая валюта Евросоюза подорожала относительно японской иены до уровня 129,89. Евро может найти сопротивление около уровня 131,5.



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четверг 11.03.2021 | 16:42
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