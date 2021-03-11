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Форекс: TeleTrade открывает торговлю без свопов
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Форекс: TeleTrade открывает торговлю без свопов

Новые правила будут действовать до 31 марта 2021 года
​5 марта 2021 года компания TeleTrade меняет правила и начинает бессвоповую торговлю CFD на акции Facebook Inc. (FB), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Hewlett Packard Inc. (HPQ) и Walmart, Inc. (WMT).

Новые правила будут действовать до 31 марта 2021 года и позволят сэкономить в среднем до 3% совокупной суммы дохода за месяц.

Торговля без свопа будет особенно интересна тем, кто уже открыл сделки или собирается открыть позиции по указанным инструментам CFD.

Новые правила бессвоповой торговли распространяются на соответствующие CFD инструменты в составе инвестиционных портфелей TeleTrade «Высокодоходный» (CFD на акции HPQ) и «Перспективный» (CFD на акции FB).

Период бессвоповой торговли TeleTrade посвящает всем женщинам мира, изменившим правила игры: операционному директору Facebook Шерил Сэндберг, CEO AMD Лизе Су, СЕО Hewlett Packard Мэг Уитман и совладелице Walmart Элис Уолтон.

Источник: TeleTrade



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четверг 11.03.2021 | 14:19
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