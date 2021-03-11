Фондовый рынок: Азиатские индексы завершили торги ростом

​В четверг

Конгрессмены положительно проголосовали за принятие пакета мер по стимулированию экономики Соединенных Штатов в объеме 1,9 трлн долларов, в результате чего общая сумма стимулирования достигла 5,5 трлн долларов.

Рынок акций Китая вырос после того, как официальные данные показали, что в феврале объем нового банковского кредитования в Китае снизился меньше, чем прогнозировалось.

Контрольный индекс Shanghai Composite поднялся на 2,36% до 3 436,83, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,65% до 29 385,61.

Японский рынок ценных бумаг закрылся в положительной зоне, поскольку инвесторы скупали акции компаний в надежде на восстановление экономики за счет стимулов. Контрольный индекс Nikkei прибавил 0,60% до 29 211,64, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 0,27% до 1 924,92 пункта.

Финансовые активы SoftBank подорожали 1,7%, а бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing прибавили 3,4%.

Лидерами роста стали акции судоходных компаний: Kawasaki Kisen подорожали на 12,7%, а Nippon Yusen и Mitsui OSK — на 7% каждая. Ценные бумаги Shinsei Bank выросли на 5,5% после сообщений о том, что банк приобрел 10% акций австралийской кредитной компании Latitude Financial Group.

Австралийский рынок акций завершил торги на вчерашней ноте. Банки закрылись преимущественно снижением.

Акции компании BHP упали на 1,7%, финансовые активы Rio Tinto выросли на 1,1%, а бумаги Fortescue Metals Group прибавили 2,2%.

Акции компаний сферы путешествий и туризма выросли после того, как федеральное правительство объявило о пакете поддержки в размере 1,2 млрд австралийских долларов для стимулирования индустрии туризма. Стоимость ценных бумаг Flight Center Travel Group выросла на 9,2%, Webjet — на 3,8%, Qantas Airways — на 2,5%, а аэропорта Сиднея — на 2,2%.

Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне ослабления опасений относительно инфляции. Индекс Kospi поднялся на 1,88% после падения в течение пяти сессий подряд, превысив порог в 3000 пунктов.

Акции компаний химического, биологического и технологического секторов возглавили рост после недельного спада. Акции LG Chem выросли на 5,4%, Samsung Biologics — на 4,4%, а SK Hynix — на 3%.

Новозеландский рынок ценных бумаг завершил торги в плюсе, так как акции компаний, связанных с туризмом, выросли после новостей о субсидиях на авиаперевозки в Австралии. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 0,17% до 12 272,48.

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