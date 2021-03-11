Финансы: FreshForex проведет вебинар по заработку на новостях ЕЦБ

Это событие всколыхнёт все финансовые рынки! Как заработать на этом событии? Какие инструменты продемонстрируют наибольшую доходность?

На эти и другие вопросы FreshForex ответит 11 марта в 16:15 по московскому времени, на своем бесплатном вебинаре!

Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете на официальном сайте в разделе «Видео уроки Форекс».

Для решения возникших вопросов, вы можете обратиться в одну из служб поддержки компании:

через службу поддержки;

через персонального менеджера в личном кабинете;

по skype;

по e-mail info@freshforex.com;

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