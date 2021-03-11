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Финансы: FreshForex проведет вебинар по заработку на новостях ЕЦБ
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Финансы: FreshForex проведет вебинар по заработку на новостях ЕЦБ

Вебинар состоится 11 марта в 16:15 по московскому времени
​11 марта состоится заседание Европейского центрального банка. На мартовском заседании будут приняты ключевые решения относительно кредитно-денежной политики.

Это событие всколыхнёт все финансовые рынки! Как заработать на этом событии? Какие инструменты продемонстрируют наибольшую доходность?

На эти и другие вопросы FreshForex ответит 11 марта в 16:15 по московскому времени, на своем бесплатном вебинаре!

Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете на официальном сайте в разделе «Видео уроки Форекс».

Для решения возникших вопросов, вы можете обратиться в одну из служб поддержки компании: 

  • через службу поддержки;
  • через персонального менеджера в личном кабинете;
  • по skype;
  • по e-mail info@freshforex.com;

Источник: FreshForex 

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четверг 11.03.2021 | 10:08
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