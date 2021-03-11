Финансы: FreshForex проведет вебинар по заработку на новостях ЕЦБ

Это событие всколыхнёт все финансовые рынки! Как заработать на этом событии? Какие инструменты продемонстрируют наибольшую доходность?
На эти и другие вопросы FreshForex ответит 11 марта в 16:15 по московскому времени, на своем бесплатном вебинаре!
Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете на официальном сайте в разделе «Видео уроки Форекс».
Для решения возникших вопросов, вы можете обратиться в одну из служб поддержки компании:
- через службу поддержки;
- через персонального менеджера в личном кабинете;
- по skype;
- по e-mail info@freshforex.com;
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