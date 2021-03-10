Финансы: США могут смягчить санкции против Ирана

Данное условие озвучил госсекретарь США Э. Блинкен.

На вопрос касательно заверения законодательной ветви власти США в том, что нынешнее правительство страны до вероятного смягчения санкций в отношении Ирана ожидает увидеть реализацию СВДП госсекретарь ответил утвердительно.

В январе 2020 года Иран сообщил о том, что отказывается от выполнения договоренностей по СВДП. В мае 2018 года Д. Трамп объявил о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из сделки и возобновляет действие антииранских санкций.Договор по СВДП был подписан обеими сторонами летом 2015 года. В нем приняли участие также и шесть государств-посредников. После этого Иран неоднократно уличали в нарушении договоренностей.

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