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Финансы: США могут смягчить санкции против Ирана
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Финансы: США могут смягчить санкции против Ирана

В январе 2020 года Иран сообщил о том, что отказывается от выполнения договоренностей по СВДП
​США готовы смягчить свои санкции против Ирана лишь после того, как тот вернется в Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП). Данный план призван урегулировать кризис вокруг ядерных разработок, которыми занимается Тегеран.

Данное условие озвучил госсекретарь США Э. Блинкен.

На вопрос касательно заверения законодательной ветви власти США в том, что нынешнее правительство страны до вероятного смягчения санкций в отношении Ирана ожидает увидеть реализацию СВДП госсекретарь ответил утвердительно.

В январе 2020 года Иран сообщил о том, что отказывается от выполнения договоренностей по СВДП. В мае 2018 года Д. Трамп объявил о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из сделки и возобновляет действие антииранских санкций.Договор по СВДП был подписан обеими сторонами летом 2015 года. В нем приняли участие также и шесть государств-посредников. После этого Иран неоднократно уличали в нарушении договоренностей.

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среда 10.03.2021 | 22:09
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