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Финансовый рынок: Польша признала неизбежность строительства Северного потока-2
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Финансовый рынок: Польша признала неизбежность строительства Северного потока-2

Ранее сообщалось о том, что строительство второй ветки газопровода в экономической зоне Дании начнется в марте
​Польские власти признали неизбежность завершение строительства «Северного потока-2». Об этом свидетельствует множество факторов, однако по-прежнему остаются вопросы, которые касаются начала эксплуатации трубопровода.

По словам представителя польского правительства по стратегической инфраструктуре П. Наимского, Польша всегда выступала против проекта, поскольку он противоречит энергетической безопасности Европы. Также есть мнение, что трубопровод используется в качестве политического инструмента.

Ранее сообщалось о том, что строительство второй ветки газопровода в экономической зоне Дании начнется в марте. В то же время США планируют и дальше мешать строительству. Администрация Джо Байдена пока что не расширила санкции по отношению к трубопроводу, что вызвало возмущение у многих конгрессменов. 

По своему состоянию на начало марта степень готовности проекта оценивалась в 98%, а стоимость его строительства оценивает в 11 миллиардов долларов. Россия рассчитывает достроить данный проект несмотря на любые ограничения от США.

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среда 10.03.2021 | 21:25
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