Финансовый рынок: Польша признала неизбежность строительства Северного потока-2

По словам представителя польского правительства по стратегической инфраструктуре П. Наимского, Польша всегда выступала против проекта, поскольку он противоречит энергетической безопасности Европы. Также есть мнение, что трубопровод используется в качестве политического инструмента.

Ранее сообщалось о том, что строительство второй ветки газопровода в экономической зоне Дании начнется в марте. В то же время США планируют и дальше мешать строительству. Администрация Джо Байдена пока что не расширила санкции по отношению к трубопроводу, что вызвало возмущение у многих конгрессменов.

По своему состоянию на начало марта степень готовности проекта оценивалась в 98%, а стоимость его строительства оценивает в 11 миллиардов долларов. Россия рассчитывает достроить данный проект несмотря на любые ограничения от США.

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