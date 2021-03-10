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Финансы: В мире обнаружены новые запасы нефти
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Финансы: В мире обнаружены новые запасы нефти

Объем обнаруженных запасов составил от 65 до 100 миллионов баррелей
​Нефтекомпания Var Energi обнаружила новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в территориальных водах Норвегии.

Согласно предварительным оценкам, объем обнаруженных запасов составил от 65 до 100 миллионов баррелей. Компания Var Energi имеет более 140 лицензий на добычу нефти и газа на 35 месторождениях. В настоящее время добыча компании составляет примерно 300 тысяч баррелей нефти в день.

Ранее говорилось о том, что Китай, который является одним из ключевых мировых импортеров нефти, полностью заполнил свои нефтехранилища. В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года.

Ранее EIA предположило, что к 2050 году стоимость Brent вырастет до 173 долларов за баррель. В пессимистичном прогнозе речь идет от 48 долларах. В ОПЕК полагают, что в этом году спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки.

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среда 10.03.2021 | 20:17
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