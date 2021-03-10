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Фондовый рынок
Рынок акций: Фондовые индексы Европы выросли
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Рынок акций: Фондовые индексы Европы выросли

Основной индикатор Европы Stoxx 600 поднялся на 0,2%
В среду во время европейской сессии основные фондовые индикаторы преимущественно выросли, так как доходность казначейских облигаций США стабилизировалась после успешного аукциона трехлетних нот на сумму 58 млрд долларов.

Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в Соединенных Штатах и аукционом по реализации 10-летних облигаций для дальнейшего направления развития.

Основной индикатор Европы Stoxx 600 поднялся на 0,2% до 421,10. Немецкий DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 вырос 0,6%, а британский FTSE 100 завершил торги падением на 0,2%.

Акции Adidas подскочили на 3,3%, так как после сообщения о падении прибыли в 4-м квартале производитель спортивной одежды заявил, что ожидает сильного роста выручки с увеличением продаж в 2021 году.

Бумаги автопроизводителя MAN SE подорожали на 1,6%. Компания ожидает, что выручка от продаж вырастет в 2021 финансовом году.

Финансовые активы BP Plc и Royal Dutch Shell прибавили 1% в связи с повышением цен на нефть после двух сессий подряд.

Ценные бумаги CLS Holdings подорожали на 2%. Компания заявила, что стоимость ее портфеля европейской коммерческой недвижимости выросла на 1,4% в течение 2020 года.

Акции испанской швейной компании Inditex снизилась на фоне сообщения о 70% падении чистой прибыли в прошлом году.

Ценные бумаги компании по заказу еды онлайн Just Eat Takeaway.com прибавили 0,8% после заявления об ожидании дальнейшего роста.



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среда 10.03.2021 | 14:17
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