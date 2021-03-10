Рынок акций: Фондовые индексы Европы выросли

Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в Соединенных Штатах и аукционом по реализации 10-летних облигаций для дальнейшего направления развития.

Основной индикатор Европы Stoxx 600 поднялся на 0,2% до 421,10. Немецкий DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 вырос 0,6%, а британский FTSE 100 завершил торги падением на 0,2%.

Акции Adidas подскочили на 3,3%, так как после сообщения о падении прибыли в 4-м квартале производитель спортивной одежды заявил, что ожидает сильного роста выручки с увеличением продаж в 2021 году.

Бумаги автопроизводителя MAN SE подорожали на 1,6%. Компания ожидает, что выручка от продаж вырастет в 2021 финансовом году.

Финансовые активы BP Plc и Royal Dutch Shell прибавили 1% в связи с повышением цен на нефть после двух сессий подряд.

Ценные бумаги CLS Holdings подорожали на 2%. Компания заявила, что стоимость ее портфеля европейской коммерческой недвижимости выросла на 1,4% в течение 2020 года.

Акции испанской швейной компании Inditex снизилась на фоне сообщения о 70% падении чистой прибыли в прошлом году.

Ценные бумаги компании по заказу еды онлайн Just Eat Takeaway.com прибавили 0,8% после заявления об ожидании дальнейшего роста.

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