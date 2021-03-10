Рынок акций: Фондовые индексы Азии закрыли торги разнонаправленно

Китайский рынок ценных бумаг завершил торги небольшими колебаниями, поскольку инвесторы отреагировали на неоднозначные данные по инфляции и признаки ужесточения экономической политики. Индекс Shanghai Composite снизился до 3 357,74, а индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 0,47% до 28 907,52.

Японский рынок акций завершил волатильную сессию без изменений на фоне распродажи фондов в конце года. Основной индекс Nikkei поднялся до отметки 29 036,56. Более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,11% до 1919,74 пункта.

Акции Fanuc подорожали на 3,4%, а ценные бумаги Sony, Advantest и KDDI выросли на 2–3%. Больше всех снизились финансовые активы сталелитейных и горнодобывающих компаний: Nippon Steel, Kobe Steel и JFE Holding упали на 2,5–3,4%. Бумаги крупнейшего в индексе Fast Retailing потеряли 2,4%.

Австралийский рынок акций обвалился после двух дней роста. Контрольный индекс S & P / ASX 200 упал на 0,84% до 6 714,10, а более широкий индекс All Ordinaries снизился на 0,76% до 6947,20.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали на 3-4% после того, как цены на сырую нефть снизились.

Ценные бумаги горнодобывающих компании поддались сильному давлению со стороны продавцов: BHP упали на 2,8%, Rio Tinto обвалились на 5,5%, а Fortescue Metals Group рухнули на 8,3%.

Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining, Newcrest и Norther Star Resources выросли примерно на 2% на фоне подорожания драгоценного металла.

Южнокорейский рынок ценных бумаг падает пятую сессию подряд, поскольку иностранцы фиксируют прибыль на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу роста инфляционного давления.

Индекс Kospi сократился на 0,60% до уровня 2 958,12, что привело к падению акций технологических и автомобильных компаний. Бумаги SK Hynix потеряли 2,6%, а Hyundai Motor — 1,7%.

Рынок акций Новой Зеландии вырос: эталонный индекс NZX-50 поднялся на 0,88% до 12 251,90 пункта.

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