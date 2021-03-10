Форекс: В январе промпроизводство в Финляндии выросло

В январе промышленное производство увеличилось на 1,0 процента в месячном выражении после снижения на 0,7 процента в предыдущем месяце. В ноябре промпроизводство выросло на 0,8 процента.

Рост объема производства в обрабатывающем секторе промышленности в январе составил 0,2 процента в месячном выражении, в то время как производство в горнодобывающем секторе промышленности сократилось на 9,1 процента.

Производство в металлургии и производство электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха увеличились на 1,5 процента и 0,3 процента, соответственно.

В годовом выражении январское промышленное производство выросло на 0,9 процента после снижения на 2,2 процента в прошлом месяце.

Отдельные данные статистического управления показали, что в январе промышленные заказы сократились на 6,3 процента в годовом выражении после снижения на 15,1 процента в декабре.​

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