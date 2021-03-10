Форекс: Admiral Markets закрывает торговлю на криптовалютные CFD

Форекс брокер Admiral Markets имеет филиал в Великобритании, поэтому должен подчиняться FCA. Регулятор решил запретить предлагать криптовалютные инструменты розничным клиентам и выпустил соответствующую директиву. Последняя уже вступила в силу.

Онлайн-брокер в конце прошлого года уведомил клиентов о решении FCA и о том, что планирует выполнить требование. Компания закрывает направление криптовалютных CFD для розничников, и активные позиции начиная с 4 января будут доступны только на закрытие. То есть, у розничных трейдеров больше не будет возможности открыть новую позицию или нарастить уже существующую.

Представители Admiral Markets также заявили, что новые запреты британского регулятора никак не повлияют на деятельность профессиональных клиентов. Для них криптовалютные CFD будут доступны на стандартных условиях. Остальным же трейдерам придется смириться с отказом в заключении криптовалютных контрактов на разницу и выбрать для себя другие возможности заработка, предлагаемые форекс брокером.

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