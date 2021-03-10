Фондовый рынок: Nasdaq зафиксировал рекордный рост за 6 месяцев

Nasdaq взлетел на 3,7% до показателя 13 073,82, зафиксировав самый большой рост за один день с ноября прошлого года. S&P 500 вырос на 1,4% до 3 875,44, а Dow продемонстрировал гораздо более скромный рост, поднявшись на 0,1% до 31 832,74.

Восстановление Nasdaq произошло из-за отката доходности долгосрочных гособлигаций, что способствовало укреплению ценных бумаг технологических компаний.

Доходность десятилетних казначейских бумаг продемонстрировала заметное движение вниз после закрытия предыдущей сессии на самом высоком уровне закрытия за более чем год.

Акции технологических компаний снизились на фоне роста доходности облигаций, наблюдавшейся в понедельник, при этом индекс Nasdaq упал, даже когда Dow подскочил до нового рекордного внутридневного максимума.

Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla продемонстрировали высокий рост после закрытия пяти сессий подряд снижением. Акции технологических гигантов Facebook, Apple и Amazon поддержали тенденцию роста.

Акции производителей полупроводников показали одни из лучших результатов на рынке: индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 6,1%.

Ценные бумаги производителей программного обеспечения, сетей и компьютерного оборудования подорожали, что способствовало росту высокотехнологичного Nasdaq.

Акции производителей золота завершили торги существенным ростом, что увеличило индекс NYSE Arca Gold Bugs Index на 2,5%.

Бумаги розничных и брокерских компаний в ходе торгов продемонстрировали заметный рост, в то время как акции энергетических фирм оказались под давлением на фоне резкого падения цен на сырую нефть.

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