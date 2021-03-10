МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Фондовый рынок: Nasdaq зафиксировал рекордный рост за 6 месяцев
logo

Фондовый рынок: Nasdaq зафиксировал рекордный рост за 6 месяцев

Восстановление Nasdaq произошло из-за отката доходности долгосрочных гособлигаций
​Во вторник, после распродажи, наблюдавшейся на прошлых торгах, акции технологических компаний США показали существенное движение вверх. 

Nasdaq взлетел на 3,7% до показателя 13 073,82, зафиксировав самый большой рост за один день с ноября прошлого года. S&P 500 вырос на 1,4% до 3 875,44, а Dow продемонстрировал гораздо более скромный рост, поднявшись на 0,1% до 31 832,74.

Восстановление Nasdaq произошло из-за отката доходности долгосрочных гособлигаций, что способствовало укреплению ценных бумаг технологических компаний.

Доходность десятилетних казначейских бумаг продемонстрировала заметное движение вниз после закрытия предыдущей сессии на самом высоком уровне закрытия за более чем год.

Акции технологических компаний снизились на фоне роста доходности облигаций, наблюдавшейся в понедельник, при этом индекс Nasdaq упал, даже когда Dow подскочил до нового рекордного внутридневного максимума.

Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla продемонстрировали высокий рост после закрытия пяти сессий подряд снижением. Акции технологических гигантов Facebook, Apple и Amazon поддержали тенденцию роста.

Акции производителей полупроводников показали одни из лучших результатов на рынке: индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 6,1%.

Ценные бумаги производителей программного обеспечения, сетей и компьютерного оборудования подорожали, что способствовало росту высокотехнологичного Nasdaq.

Акции производителей золота завершили торги существенным ростом, что увеличило индекс NYSE Arca Gold Bugs Index на 2,5%.

Бумаги розничных и брокерских компаний в ходе торгов продемонстрировали заметный рост, в то время как акции энергетических фирм оказались под давлением на фоне резкого падения цен на сырую нефть.

Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

среда 10.03.2021 | 08:47
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Запланированное сокращение торговых точек в Северной Америке составляет около 20% от всех магазинов компании
    Финансы: Walt Disney закрывает магазины в США и Канаде

    ​Компания Walt Disney намерена закрыть по крайней мере 60 розничных магазинов Disney в США и Канаде к концу 2021 года, поскольку компания планирует расширить свою

    четверг, 04.03.2021 | 15:42
    Индустрия
  • Доля продаж на рынке электромобилей возглавляемой Илоном Маском компании сократилась до 69%
    Инвестиции: Tesla теряет американский рынок

    ​По данным Morgan Stanley, Tesla Inc сдает лидирующие позиции и уступает долю рынка в США Ford Motor Company, сообщает в среду Electrek.Всемирно известная финансовая компания

    четверг, 04.03.2021 | 12:13
    Недвижимость
  • Именно суд и определит сумму штрафов
    Финансовый рынок: Роскомнадзор оштрафует Twitter

    ​Роскомнадзор принял решение оштрафовать Twitter. Ведомство направит в суд протоколы об административном нарушении из-за неудаления запрещенной информации.Именно

    среда, 03.03.2021 | 21:44
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok