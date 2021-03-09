Финансы: Кудрин заявил о необходимости серьезных изменений в сфере высшего образования

По мнению А. Кудрина, речь идет о воспитании нового типа мышления – критического, свободного и инновационного. Сегодня таких воспитанников готовят по программам Liberal Arts and Science.

Кудрин полагает, что создание либерального университета свободных искусств и наук позволит масштабировать процесс преобразований. Специальные образовательные программы, которые построены по новым принципам, должны позволять студентам учиться по индивидуальному плану и пересмотреть образовательную траекторию.

Кудрин возглавляет факультет свободных искусств и наук СПбГУ, который отделится и станет самостоятельным университетом. По мнению политиков, в нынешнем виде он уже исчерпал свои возможности, поскольку уже не сможет набирать преподавателей из-за ограниченного количества ставок. Многие вузы не выполнили ключевые показатели результативности и не смогли войти в топ-100 международных рейтингов.

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