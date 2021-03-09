Финансы: Стоимость акций Роснефти достигла исторического максимума

Таким образом, на Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 триллиона рублей. Стоимость одной акции при этом составила почти 582 рубля за штуку. На Лондонской фондовой бирже капитализация «Роснефти» впервые превысила 82 миллиарда долларов.

Основной причиной повышения стоимости стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть, среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании. Также инвестиционный банк Morgan Stanley повысил свои прогнозы по финансовым показателям «Роснефти» в 2021-2023 годах.

По динамике котировок «Роснефть» уже обогнала своих конкурентов. При этом, есть мнение, что в краткосрочной перспективе компания может показать опережающую динамику по сравнению с «Газпромом» и «Лукойлом». Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель, «Роснефть» предлагает дивидендную доходность в размере примерно 11%.

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