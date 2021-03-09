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Финансы: Война Alibaba и властей КНР беспокоит бизнесменов
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Финансы: Война Alibaba и властей КНР беспокоит бизнесменов

Инвесторы обеспокоены отсутствием прозрачности и довольно жестким подавлением инакомыслия
​Так называемая, бизнес-война властей Китая с основателем Alibaba Джеком Ма напугала многих китайских предпринимателей. Из-за этого может замедлиться движение Пекина к статусу лидера в сфере технологий. Это, в свою очередь, ударит по экономике.

Некоторые бизнесмены прямо говорят, что не хотят добиваться масштабов бизнеса сопоставимых с Alibaba, поскольку опасаются нежелательного внимания со стороны правительства. Некоторые стараются развивать свой бизнес за пределами страны.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прозрачности и довольно жестким подавлением инакомыслия, о чем свидетельствует недавний инцидент с Джеком Ма. В деле о компании Ant Group (дочка Alibaba) могли фигурировать люди, связанные с политическими кланами страны и которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group вместе с китайскими регуляторами согласовали план реструктуризации, который позволит превратить компанию в финансовый холдинг.

Также в феврале китайский регулятор наложил новые санкции на банки и финансовые организации, которые работают с онлайн-микрокредиторами.

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вторник 09.03.2021 | 18:56
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