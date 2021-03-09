Финансы: Саудовская Аравия снизит цены на нефть

​Саудовская Аравия намерена в апреле снизить цены на нефть для Европы. В то же время она намерена поднять ее для покупателей из Азии и США.

Государственная компания Saudi Aramco увеличила цену на марку нефти Arab Light на 40 центов за баррель для рынка Азии. Таким образом, нефть достигла своего наивысшего показателя с марта 2020 года. Также компания повысила цены на все сорта нефти, кроме Arab Heavy.

Подорожание сырья для покупателей из США составило 1,4 доллара за баррель. Спад цен на нефть для покупателей из стран Северо-Западной Европы в апреле будет равняться от 1,5 до 1,8 доллара за баррель. Из Средиземноморского региона – от одного доллара до 1,9 доллара за баррель.

По итогам заседания ОПЕК+, которое состоялось 4 марта, страны смогли договориться не наращивать в апреле добычу нефти.

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