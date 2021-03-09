Финансовый рынок: Греция планирует открыть границы

Планируется, что уже с 14 мая на территорию страны могут быть допущены туристы из других стран, в частности, из России, Белоруссии и Украины. С начала апреля планируется пробное открытие для граждан Евросоюза.

По словам Теохариса, все приезжающие в Грецию туристы должны будут соблюдать ряд условий: сделать прививку от коронавируса либо иметь антитела к нему вместе с отрицательным тестом на коронавирус.

Помимо этого, необходимо будет соблюдать санитарные нормы, включая масочный режим и социальную дистанцию. 7 сентября въехать в страну разрешили 500 россиянам. При этом, прилетать можно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Вместе с тестом на коронавирус нужно иметь документы с информацией о временном проживании в стране.

Читайте также: Финансы: Россия не смогла обогнать Белоруссию по продовольственной безопасности