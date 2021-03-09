МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс: NPBFX проведет вебинар по заработку на смене торговых сессий
logo

Форекс: NPBFX проведет вебинар по заработку на смене торговых сессий

Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки
​Торговые сессии принято делить на 4 периода. Важно уметь подбирать торговые стратегии и инструменты с учетом особенностей валютного рынка по каждому из финансовых центров: Лондон, Сидней, Токио и Нью-Йорк. Среди профессионалов в трейдинге наиболее перспективным для получения прибыли считается период, когда торговые сессии сменяют друг друга.

Так называемый «быстрый рынок» требует от участников торговли знаний по специфике каждой торговой сессии, а также умения эффективно управлять рисками. Получить нужную информацию и разобраться, как правильно составить торговый портфель на смене торговых сессии, вы можете на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Трейдинг на смене торговых сессий». Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки.

Ведет вебинар Емченко В.А. — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».+

Программа вебинара включает следующие вопросы:

  • Ключевые особенности валютного рынка в различных торговых сессиях.
  • Переходы Азиатская-Европейская и Европейская-Американская сессии.
  • Торговый сигнал на продолжение тенденции при смене сессий.
  • Торговый сигнал на окончание тенденции и закрытие позиции.

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 11 марта 2021 г. (четверг)
  • Начало вебинара: 20:00 (время московское)
  • Стоимость участия: бесплатно 

Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте NPBFX.

Источник: NPBFX

Читайте также: Эксперты МОФТ рассказали о видах валютных пар на Форекс и методах торговли

вторник 09.03.2021 | 16:42
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok