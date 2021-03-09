Форекс: NPBFX проведет вебинар по заработку на смене торговых сессий

Так называемый «быстрый рынок» требует от участников торговли знаний по специфике каждой торговой сессии, а также умения эффективно управлять рисками. Получить нужную информацию и разобраться, как правильно составить торговый портфель на смене торговых сессии, вы можете на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Трейдинг на смене торговых сессий». Вебинар подходит для начинающих и трейдеров со средним уровнем подготовки.

Ведет вебинар Емченко В.А. — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».+

Программа вебинара включает следующие вопросы:

Ключевые особенности валютного рынка в различных торговых сессиях.

Переходы Азиатская-Европейская и Европейская-Американская сессии.

Торговый сигнал на продолжение тенденции при смене сессий.

Торговый сигнал на окончание тенденции и закрытие позиции.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 11 марта 2021 г. (четверг)

Начало вебинара: 20:00 (время московское)

Стоимость участия: бесплатно

Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте NPBFX.

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