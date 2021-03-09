Форекс: AMarkets дает рекомендации по торговле парой EUR/AUD

Существует много факторов, влияющих на экономики этих двух стран, при этом курс этой пары менее волатилен, по сравнению с другими экзотическими валютными парами. Если вы решили проверить себя и попробовать что-то новое, тогда в качестве оптимального варианта можно остановить свой выбор на EUR/AUD. Если применить свои знания и накопленный опыт, то трейдинг данным валютным инструментом может принести существенную прибыль.
Сделать точный прогноз по EUR/AUD довольно сложная задача, поскольку валюты, участвующие в ней, а также причины, влияющие на их курс, существенно отличаются. На евро сильное влияние оказывают события политического и экономического характера, происходящие в Евросоюзе, а также динамика USD. На валюту Австралии влияют нефтяные цены, стоимость золота и других сырьевых активов, а также релизы касательно австралийской экономики.
Именно из-за такого большого числа фундаментальных факторов, анализ этой пары может показаться сложным. Хотя, с другой стороны, если изучить историю движения цен, то видно, что пара хорошо отрабатывает технические фигуры и паттерны.
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Как видим, причины, влияющие на динамику данного актива, существенно отличаются друг от друга. Валютные пары, в которых сразу участвуют валюты экономически развитых стран, у которых экспортоориентированная экономика, сложно анализировать, поскольку есть разнообразные причины, влияющие на их курс.
Вот только ряд факторов, которые влияют на динамику этого актива:
- стоимость драгоценных металлов, сельскохозяйственной продукции, «черного золота»;
- данные по экономикам ЕС, Австралии и США;
- политика европейского и австралийского регуляторов, уровень инфляции;
- уровень безработицы и деловая активность в Евросоюзе, США и Австралии;
- спрос на EUR и USD.
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